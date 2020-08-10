Милое видео: Дети Лазарева сдружились с дочерью Кудрявцевой

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Валентин Черников
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Наследнице теледивы Маше Макаровой исполнилось два года.

Фото, видео: Instagram @leratv

День рождения дочери Леры Кудрявцевой прошел в шумной и веселой обстановке. В честь двухлетней дочери телеведущая устроила вечеринку во дворе загородного особняка, накрыла столы для фуршета и пригласила аниматоров для детей. Малыши резвились на газоне и смотрели шоу приглашенных артистов, а взрослые угощались деликатесами.

Виновница торжества появилась перед гостями в пышном белом платье. Она держалась серьезно и явно скромничала для именинницы, особенно в торжественный момент задувания свечей на торте. Однако поздравлявшие не давали скучать Маше Макаровой. Среди них — певец Сергей Лазарев и двое его детей — шестилетний Никита и двухлетняя Аня.

Поп-исполнитель нашел удачный повод для знакомства отпрысков с наследницей своей бывшей возлюбленной. Маша легко нашла общий язык с ребятами и не стеснялась играть вместе с ними.

Лера и Сергей встречались с 2008 по 2011 год, несмотря на то, что Лазарев моложе Кудрявцевой на 12 лет. Многие считали их отношения искусственными и говорили, что этот союз создан для взаимного пиара. Через два года после расставания с артистом 42-летняя теледива стала женой 25-летнего хоккеиста Игоря Макарова, от которого в 2018 году родила дочь Марию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лазарев посвятил новую татуировку дочке.

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