Видео: Огонь охватил ресторан в центре Петербурга
Пламя вспыхнуло на Лиговском проспекте, 53. К месту ЧП подъехали пожарные машины и скорая помощь.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Пожар вспыхнул в ресторане в центре Санкт-Петербурга. Пламя охватило помещение на Лиговском проспекте, 53. Пространство заволокло дымом. Очевидцы жаловались на едкий запах.
Как стало известно 5-tv.ru, в результате ЧП никто не пострадал. Жильцов дома с третьего по седьмой этаж немедленно эвакуировали. По слухам, причиной пожара стали перебои с электричеством.
В настоящий момент у здания дежурит порядка десяти пожарных машин. Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Обстоятельства случившегося выясняются.
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