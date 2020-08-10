Видео: Огонь охватил ресторан в центре Петербурга

Пламя вспыхнуло на Лиговском проспекте, 53. К месту ЧП подъехали пожарные машины и скорая помощь.

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Пожар вспыхнул в ресторане в центре Санкт-Петербурга. Пламя охватило помещение на Лиговском проспекте, 53. Пространство заволокло дымом. Очевидцы жаловались на едкий запах.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате ЧП никто не пострадал. Жильцов дома с третьего по седьмой этаж немедленно эвакуировали. По слухам, причиной пожара стали перебои с электричеством.

В настоящий момент у здания дежурит порядка десяти пожарных машин. Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Обстоятельства случившегося выясняются.

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