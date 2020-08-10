Эксперт прокомментировал крушение легкомоторного самолета под Калугой

В Калужской области разбираются в причинах крушения легкомоторного самолета, в результате которого пилот погиб. Кадры трагедии опубликовал Следственный комитет.

Летчик отрабатывает фигуры высшего пилотажа. Вот он пролетает над полосой, набирает высоту, пытается выполнить «бочку». В этот момент машина неожиданно сваливается в штопор и врезается в землю. По словам экспертов, маневр выполнялся на предельно малой высоте и погибшему могло не хватить опыта.

«На горке он, может, это делал когда-нибудь несколько раз, во всяком случае она прощала ему. А в данном случае как только он перевернулся, потянул ручку на себя, решил быстренько вывернуться, вышел на закритический угол атаки и свалился», — прокомментировал инцидент заслуженный летчик испытатель СССР Виктор Заболотский.

Уже известно, владельцы планировали продать воздушное судно и снимали демонстрационный видеоролик. Расследованием крушения занимается транспортная прокуратура. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что следователи и криминалисты продолжают расследование, устанавливая обстоятельства происшествия. Сообщается также, что дальнейшую проверку будет проводить московское следственное управление на транспорте СК РФ. Возбуждено уголовное дело.