Эксперт прокомментировал крушение легкомоторного самолета под Калугой
Причиной инцидента следователи предварительно называют ошибку пилота.
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Фото, видео: Пресс-служба МЧС России по Калужской области/ТАСС, 5-tv.ru
В Калужской области разбираются в причинах крушения легкомоторного самолета, в результате которого пилот погиб. Кадры трагедии опубликовал Следственный комитет.
Летчик отрабатывает фигуры высшего пилотажа. Вот он пролетает над полосой, набирает высоту, пытается выполнить «бочку». В этот момент машина неожиданно сваливается в штопор и врезается в землю. По словам экспертов, маневр выполнялся на предельно малой высоте и погибшему могло не хватить опыта.
«На горке он, может, это делал когда-нибудь несколько раз, во всяком случае она прощала ему. А в данном случае как только он перевернулся, потянул ручку на себя, решил быстренько вывернуться, вышел на закритический угол атаки и свалился», — прокомментировал инцидент заслуженный летчик испытатель СССР Виктор Заболотский.
Уже известно, владельцы планировали продать воздушное судно и снимали демонстрационный видеоролик. Расследованием крушения занимается транспортная прокуратура. Возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru писал, что следователи и криминалисты продолжают расследование, устанавливая обстоятельства происшествия. Сообщается также, что дальнейшую проверку будет проводить московское следственное управление на транспорте СК РФ. Возбуждено уголовное дело.
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