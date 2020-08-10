Какие профессии будут востребованы в ближайшие несколько лет

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Алиса Старжевская
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Специалисты назвали наиболее активно развивающиеся отрасли.

Какие профессии будут востребованы в ближайшие несколько лет

Фото: www.globallookpress.com © kati

Последние годы отмечается тенденция к модернизации, внедрению цифровых технологий и переходу на режим работы онлайн. Отсюда, заинтересованность в специалистах IT сферы.

Директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина в беседе с РИА Новости сообщила, что одними из самых востребованных новых профессий являются: специалист по интеграции облачных приложений, оператор дистанционного управления производством и оператор 3D-моделирования.

По словам Ирины Волошиной, апгрейд стоит ожидать во многих отраслях. В первую очередь в активно развивающихся, например, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, информационные и коммуникационные технологии, сельское хозяйство и медицина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких сферах легче всего найти подработку.

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