Чувство дежавю: эксперты о ночных беспорядках в Белоруссии

Белоруссия утром замерла в ожидании главной новости. Центризбирком обещал объявить итоги голосования на выборах президента страны. Обстановка в Минске стала спокойнее только сейчас.

Всю ночь в городе и в ряде белорусских регионов протестовала оппозиция. Были слышны взрывы, в столице акция закончилась беспорядками и столкновениями с ОМОНом.

Как уже отметили политологи — эти события очень напоминают украинский сценарий. Никита Гмыза следит за развитием ситуации.

По улицам Минска разносится грохот светошумовых гранат. Вспышки — как от фейерверков. Милиция выстраивается в ряд, чтобы оттеснить протестующих. Как только появились первые данные официальных экзитполлов несогласные с предварительными итогами президентских выборов — вышли на улицы.

С самого начала акций протеста, силовики не давали протестующим попасть на центральные магистрали города. Их теснили на соседние улицы. Серьезные столкновения развернулись у стелы Минск-город герой. И на проспекте Машерова, где ежегодно проходят парады.

Сколько сейчас пострадавших и задержанных — пока не ясно. Белорусское МВД обещало дать точные цифры утром. Но без раненых эта ночь не обошлась. Вот один из эпизодов — автозак пытается проехать по улице, ему преграждают дорогу. Водитель немного притормаживает перед толпой — и в этот момент один из протестующих залезает на машину, и срывается с нее.

В других крупных города — вроде Бреста, Гродно, Лидска и Гомеля — почти такая же картина. Шествия, столкновения с силовиками, не работает интернет. Александр Лукашенко сразу, еще в день голосования выступил с заявлением.

«Недооценивать ситуацию нельзя, но чтобы говорить о том, что с завтрашнего дня страну погрузят в хаос или какое-то противостояние, или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую», — подчеркнул президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Согласно последним данным экзитполлов, у нынешнего главы Белоруссии — почти 80 процентов голосов, у основного оппонента Лукашенко на выборах, Светланы Тихоновской — около десяти. Своих сторонников она призывала к сдержанности.

«Пожалуйста, будьте аккуратны. Берегите себя, соблюдайте порядок и спокойствие», — просила Тихоновская.

Нынешние выборы в ЦИК — назвали тяжелыми. Явка была не рекордной, но все равно внушительной — 84 процента. Участки везде — и в стране и в посольствах работали по расписанию, но все равно не все успели проголосовать. К дверям выстраивались огромные очереди.

«Впервые у нас, насколько я знаю, несколько участков не закрываются — это в городе Минске, где по-прежнему стоят сотни избирателей. И пока они не проголосуют, судя по всему, они будут работать», — председатель ЦИК Беларуссии Лидия Ермошина.

Ночные события в Белоруссии — уже прокомментировал наш постпред при ООН Дмитрий Полянский. В организации массовых митингов он увидел знакомый сценарий.

«Чувство дежавю в Минске. Понятно, что есть те, кто не согласен с переизбранием Лукашенко, но это все равно громкое меньшинство, которое пытается навязать свою волю молчаливому большинству. И западные „геоинженеры“ бессовестно эксплуатируют это, как они это делали на Майдане в Украине, разоряя страну», — считает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Уже ближе к утру митингующие разошлись по домам. Сейчас работают транспорт, кафе, постепенно восстанавливается Интернет. А жители республики — ждут оглашения итоговых результатов голосования.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ЦИК республики озвучил на утренней пресс-конференции предварительные результаты — Лукашенко побеждает с существенным перевесом.