Банки протестируют новый способ списания средств без подтверждения клиента

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Алиса Старжевская
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Подобная система позволит проводить расчеты напрямую между банками, что поможет избежать комиссии.

Банки протестируют новый способ списания средств без подтверждения клиента

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Российские банки протестируют новый способ оплаты платежей — деньги будут списываться напрямую со счета клиента без его подтверждения. Данную инициативу предложила Ассоциация ФинТех (АФТ), созданная Центробанком.

Как объяснила генеральный директор АФТ Татьяна Жаркова РБК, речь идет о регулярных платежах, на которые клиент заранее давал согласие, как, например, услуги ЖКХ и кредиты.

Планируется, что операции будут реализовываться напрямую между плательщиком и получателем без участия платежных систем и других компаний, что позволит избежать комиссии.

Клиент-получатель в личном кабинете сможет выставить платежное требование плательщику. После этого банк проверит наличие согласия и, если все в порядке, переведет деньги получателю. Таким образом можно будет оплачивать жилищно-коммунальные услуги, подписки, связь и т. д.

В тестировании данной опции уже заинтересовались крупные банки и кредитные организации: ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк и другие. Сроки запуска пилота будут определены уже в конце августа.

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