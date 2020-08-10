«Народ не видит, за что он платит»: Почему в России дорожают услуги ЖКХ?

Увеличение тарифов ЖКХ необходимо для стабильной работы коммунальных предприятий. Об этом заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.

Несмотря на разговоры о возможной заморозке цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в связи с пандемией, их стоимость все же пошла вверх. Правительство в привычном порядке определило максимальную планку подорожания, затем то же самое сделали власти субъектов РФ в зависимости от уровня цен и потребностей ЖКХ.

По словам представителя ФАС, средние индексы в регионах устанавливаются в зависимости от инфляции и сдерживают рост тарифов.

«Последние годы инфляция в стране довольно низкая, так что и цифры в квитанциях растут понемногу, примерно на 4% в год. Не самое страшное повышение, которое можно себе представить. Да и народу же хуже будет, если из-за недофинансирования водоканалов или котельных начнутся аварии», — цитирует Королева KP.RU.

Директор направления «Городское хозяйство» Института экономики Ирина Генцлер полагает, что раздражение население вызывает неосведомленность о том, за что они платят.

«Если вникнуть в вопрос, окажется, что большая часть ресурсных компаний не получает достаточно денег для обновления своих сетей. Даже на оперативную деятельность многим не хватает», — сообщает эксперт.

Тарифы ЖКХ повысили 1 июля текущего года. Минимальный рост оказался в Ненецком автономном округе. Он составил 2,4%. Больше всего коммунальные услуги подорожали в Чеченской республике — 6,5%. Ожидается, что во втором полугодии тарифы вырастут еще на 4%.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России упростят порядок получения субсидий на оплату ЖКХ.