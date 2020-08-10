Эвелина Бледанс похвасталась покупкой квартиры в центре Москвы

Известная актриса Эвелина Бледанс вернулась из путешествия по Крыму и объявила подписчикам о покупке недвижимости в центре столицы. 51-летняя мама особенного мальчика Семы подчеркнула, что квартиру приобрела для сына.

Делясь важным моментом в своей жизни, Эвелина подчеркнула, что рада была бы познакомиться с соседями для совместных прогулок, а также не откажется от содействия и поддержки.

«Любая помощь пригодится и советом, и делом, и материалами», — написала Бледанс в своем профиле.

Instagram @bledans

Подписчики поспешили поздравить звезду с крупным приобретением и пожелать тихой, благополучной жизни с сыном в новой квартире.

«Очень рада за вас с сынулькой, вы большая молодец!»

«С новосельем вас и Семена, будьте счастливы»

«Живите дружно в новой квартирке!» — писали фолловеры.

Недвижимость в районе Садового кольца стала первой серьезной покупкой Эвелины. Она призналась, что у нее никогда раньше не было собственных квадратных метров, но о причинах этого нарочито умолчала, намекая на последствия развода с бывшим мужем Александром Семиным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что похвалилась достижениями особенного сына.