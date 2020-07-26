«Для меня это — победа!» — Бледанс удивила новыми успехами особенного сына

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Виктория Андреева
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Известная актриса рассказала, чему ее восьмилетний Семен научился за выходные.

«Для меня это — победа!» — Бледанс удивила новыми успехами особенного сына

Актриса Эвелина Бледанс продолжает делиться с фолловерами маленькими победами восьмилетнего сына Семена. Для нее, как для мамы ребенка с особенностями в развитии, даже небольшие успехи мальчика имеют огромное значение.

Как известно, при рождении наследнику актрисы поставили неутешительный диагноз — синдром Дауна. При этом сама звезда не стала скрывать это от публики. Напротив, спустя три месяца после родов Бледанс выложила пост под названием «Синдром счастья», где честно рассказала о произошедшем.

Вопреки опасениям некоторых фолловеров Эвелина старается максимум времени уделять малышу: берет с собой на повседневные вылазки, водит на кружки и лично занимается с наследником развивающими играми. Все это, безусловно, дает прекрасные плоды.

«Семен открыл и даже частично разобрал чемодан (а закрыт он был очень плотно)! Для меня это победа, а я привыкла радоваться всем его даже самым маленьким победам. Люблю — сильно! Желаю всем гордиться своими детками — очень!» — поделилась с поклонниками Бледанс.

 
 
 
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У Леры Машенька сегодня помыла горшочек, а у меня Семен открыл и даже частично разобрал чемодан🧳 (а закрыт он был очень плотно) Для меня это победа, а я привыкла радоваться всем его даже самым маленьким победам. Отмечаю- красиво! Люблю-сильно! Желаю всем гордиться своими детками — очень! Чем порадовали вас? #крым #алушта #блёданс #семенсемин #мамасын #сыномам #путешествие #location @jules.verne.alushta #ретушь @olya.dolphins88

Публикация от  Эвелина Блёданс (@bledans)

«Ваш оптимизм — пример для всех женщин!»

«Эвелина, вы — настоящая мама! Счастья, любви вам! Вы лучшие!»

«Умничка, Семен! Благодаря вам он такой развитый воспитанный и очень добрый ребенок!»

«Боже, как Семену повезло с мамой! Пусть у вас все будет прекрасно!» — откликались на пост актрисы фолловеры.

Впрочем, максимум времени и внимания Эвелина Бледанс уделяет не только своему особенному сыну, но также активно помогает другим малышам и их родителям, оказавшимся в столь сложной ситуации. Так, весной 2019 года звезда лично учредила Благотворительный центр «Мы все разные», где любой нуждающийся может получить не только моральную и информационную поддержку, но и финансовую, напоминает «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелина Бледанс пришла в бешенство от слов актера Сергея Белоголовцева, заявившего, что воспитание детей с ДЦП — адский труд.

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