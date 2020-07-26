Актриса Эвелина Бледанс продолжает делиться с фолловерами маленькими победами восьмилетнего сына Семена. Для нее, как для мамы ребенка с особенностями в развитии, даже небольшие успехи мальчика имеют огромное значение.

Как известно, при рождении наследнику актрисы поставили неутешительный диагноз — синдром Дауна. При этом сама звезда не стала скрывать это от публики. Напротив, спустя три месяца после родов Бледанс выложила пост под названием «Синдром счастья», где честно рассказала о произошедшем.

Вопреки опасениям некоторых фолловеров Эвелина старается максимум времени уделять малышу: берет с собой на повседневные вылазки, водит на кружки и лично занимается с наследником развивающими играми. Все это, безусловно, дает прекрасные плоды.

«Семен открыл и даже частично разобрал чемодан (а закрыт он был очень плотно)! Для меня это победа, а я привыкла радоваться всем его даже самым маленьким победам. Люблю — сильно! Желаю всем гордиться своими детками — очень!» — поделилась с поклонниками Бледанс.

«Ваш оптимизм — пример для всех женщин!»

«Эвелина, вы — настоящая мама! Счастья, любви вам! Вы лучшие!»

«Умничка, Семен! Благодаря вам он такой развитый воспитанный и очень добрый ребенок!»

«Боже, как Семену повезло с мамой! Пусть у вас все будет прекрасно!» — откликались на пост актрисы фолловеры.

Впрочем, максимум времени и внимания Эвелина Бледанс уделяет не только своему особенному сыну, но также активно помогает другим малышам и их родителям, оказавшимся в столь сложной ситуации. Так, весной 2019 года звезда лично учредила Благотворительный центр «Мы все разные», где любой нуждающийся может получить не только моральную и информационную поддержку, но и финансовую, напоминает «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелина Бледанс пришла в бешенство от слов актера Сергея Белоголовцева, заявившего, что воспитание детей с ДЦП — адский труд.