В России упростили получение пособий опекунами
Для этого до конца года будет создана единая база данных.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, 5-tv.ru
Правительство упростило процесс получения пособий опекунами. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
По его словам, теперь лицам, осуществляющим опеку над несовершеннолетними детьми и гражданами с инвалидностью, будет легче подтвердить свой статус для получения денежных выплат и других льгот.
«Раньше для получения пособий, выплат, льгот на лекарства, парковку, опекун должен был лично подтвердить свой статус соответствующей справкой, сейчас он может это сделать дистанционно», — сказал премьер-министр.
Данные о законных представителях тех, кто нуждается в опеке, будут внесены в единую государственную информационную систему социального обслуживания до конца года, добавил Мишустин. Также туда включат сведения о лицах, которые были лишены родительских прав. По его словам, это позволит оградить подопечных опекунов от злоупотреблений, особенно, когда речь идет о получении ими жилья.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Михаил Мишустин подписал постановление о снятии ограничений при закупке иностранных лекарств от лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей.
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