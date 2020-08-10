В России упростили получение пособий опекунами

Правительство упростило процесс получения пособий опекунами. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

По его словам, теперь лицам, осуществляющим опеку над несовершеннолетними детьми и гражданами с инвалидностью, будет легче подтвердить свой статус для получения денежных выплат и других льгот.

«Раньше для получения пособий, выплат, льгот на лекарства, парковку, опекун должен был лично подтвердить свой статус соответствующей справкой, сейчас он может это сделать дистанционно», — сказал премьер-министр.

Данные о законных представителях тех, кто нуждается в опеке, будут внесены в единую государственную информационную систему социального обслуживания до конца года, добавил Мишустин. Также туда включат сведения о лицах, которые были лишены родительских прав. По его словам, это позволит оградить подопечных опекунов от злоупотреблений, особенно, когда речь идет о получении ими жилья.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Михаил Мишустин подписал постановление о снятии ограничений при закупке иностранных лекарств от лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей.