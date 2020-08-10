Алибасов-младший назвал иск бывшего директора «На-На» провокацией

Сын музыкального продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший в ходе судебного заседания назвал иск бывшего директора группы «На-На» Андрея Назарова о причинении легкого вреда здоровью и взыскании трех миллионов рублей в качестве компенсации провокацией.

Более того, по его словам, драка, которая произошла между ним, экс-солистом «На-На» Валерием Юриным и Андреем Назаровым была якобы прописана в сценарии. Бари Алибасов-младший пытался убедить суд в том, что никого не избивал, а сам стал жертвой потасовки. Наследник продюсера попросил суд приобщить к материалам дела соответствующую видеозапись.

В свою очередь, адвокат бывшего директора коллектива выступил против. Несмотря на это, ходатайство было удовлетворено.

Андрей Назаров в очередной раз заявил, что в результате полученных в драке с Бари Алибасовым-младшим увечий до сих пор вынужден наблюдаться у врача. Сын музыкального продюсера свою вину в произошедшем не признал.

Судом было принято решение о переносе рассмотрения дела на 28 августа. Планируется, что в ходе заседания будут допрошены свидетели, которые помогут пролить свет на все детали случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алибасова-младшего не испугал иск из-за мощной драки на телешоу.