Алибасов-младший назвал иск бывшего директора «На-На» провокацией
Сын музыкального продюсера утверждает, что драка на съемках телешоу была прописана в сценарии.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
Конкуренты отстают на годы: армия России получила новейшие образцы вооружения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
«У нас в семье пополнение»: Утяшева обрадовала фанатов неожиданным заявлением
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 августа
Фото, видео: Instagram @barialibasovjr, 5-tv.ru
Сын музыкального продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший в ходе судебного заседания назвал иск бывшего директора группы «На-На» Андрея Назарова о причинении легкого вреда здоровью и взыскании трех миллионов рублей в качестве компенсации провокацией.
Более того, по его словам, драка, которая произошла между ним, экс-солистом «На-На» Валерием Юриным и Андреем Назаровым была якобы прописана в сценарии. Бари Алибасов-младший пытался убедить суд в том, что никого не избивал, а сам стал жертвой потасовки. Наследник продюсера попросил суд приобщить к материалам дела соответствующую видеозапись.
В свою очередь, адвокат бывшего директора коллектива выступил против. Несмотря на это, ходатайство было удовлетворено.
Андрей Назаров в очередной раз заявил, что в результате полученных в драке с Бари Алибасовым-младшим увечий до сих пор вынужден наблюдаться у врача. Сын музыкального продюсера свою вину в произошедшем не признал.
Судом было принято решение о переносе рассмотрения дела на 28 августа. Планируется, что в ходе заседания будут допрошены свидетели, которые помогут пролить свет на все детали случившегося.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алибасова-младшего не испугал иск из-за мощной драки на телешоу.
Читайте также
53%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?