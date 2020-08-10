Новый телесезон на Пятом начнется с премьерных серий детектива «Свои»

17 августа на Пятом канале стартует новый телевизионный сезон. И по традиции для любимых зрителей подготовлена захватывающая детективная линейка сериалов: премьерные серии легендарного «Следа», новые сезоны «Великолепной Пятерки» и «Условного мента» и премьерные эпизоды из жизни и рабочих будней «Своих».

«Свои» не один год приковывают внимание к экранам всех поклонников криминального жанра. Это команда лучших экспертов из разных структур. После тщательного отбора их объединили в особый отряд для расследования самых загадочных преступлений, с которыми обычным следователям и оперативникам справиться не под силу.

Телезрителей снова ждет встреча с Татьяной Оленевой и Дмитрием Родиминым, экстрасенсом Метелицей, психологом Берсеевой и другими героями, которые уже для многих на самом деле стали своими.

«Опасное любопытство», «Задохнуться от любви», «Подозревается труп», «Опасный свидетель», «Убийца с того света» — названия серий говорят сами за себя. Героев ждут неординарные преступления, а значит и методы расследований, как всегда, будут необычными.

Благодаря своему дару экстрасенс Метелица увидит связь между трупом на кладбище и свежей могилой, где похоронена невеста. Уникальный «айтишник» Женя сумеет вычислить таинственного хакера, который обнародовал список жертв для публичных убийств. Эксперт-трассолог Антон Спицин, обладая феноменальными познаниями в криминалистике, выяснит, кто копирует преступления, описанные в книгах известной писательницы. Всеволод Косицкий еще раз докажет, что он неподражаемый мастер перевоплощений, внедрится к адептам культа «Весеннее пробуждение» и узнает, зачем труп менеджера автосалона усыпали лепестками неизвестного растения.

Но «Свои» — не только профессионалы своего дела. Они такие же люди, как и все, со своими проблемами, переживаниями и слабостями.

Виктория Берсеева допустит сразу несколько ошибок подряд, когда похититель полугодовалого малыша не станет предъявлять каких-либо требований. Ольгу Метелицу будут мучить не только видения, но и самая обыкновенная простуда. А обыкновенный поход в районную библиотеку обернется для девушки серьезными неприятностями!

Под удар попадет и Татьяна Оленева, куратор Своих. Криминальный авторитет предъявит ультиматум: жизнь близких Татьяны в обмен на расследование загадочного самоубийства брата авторитета, флейвориста Владимира Козловского.

Между серьезным выбором — долг или семья — окажется и руководитель отдела Дмитрий Родимин. Неизвестные похитят его отца и потребуют картину стоимостью в 300 тысяч долларов со склада вещдоков. Пойдет ли Родимин на должностное преступление, к чему снится кольцо с ониксом и как поймать идеального убийцу, узнаете уже совсем скоро!

Кстати, в новом сезоне Своих ждет пополнение. Антону Спицину, пунктуальному и дисциплинированному перфекционисту, достается в напарники вечно опаздывающая Маргарита Андреева. Марго будет подсмеиваться над руководителем группы Антоном, а он — строчить рапорты о его переводе в другую команду. Несмотря на свою непохожесть оба специалиста составляют прекрасный дуэт. Журналистское прошлое помогает девушке разговорить кого угодно и добыть любую информацию. Пикантности в развитие любовных сюжетных линий добавляет тот факт, что новая сотрудница нравится Родимину.

Жесткий и властный Литвинов получает в напарники мягкого, всем сочувствующего стажера Фазика. Добрый, доверчивый и не обидчивый отличник и медалист мирится с тем, что никто не воспринимает его как «полицейского». У Фазика фотографическая память и всегда наготове цитаты Омара Хайяма. Он невольно взбадривает Литвинова и заставляет посмотреть на дело другими глазами.

Не избежит конфликтов и группа Ольги Метелицы. Если Ольга — мастер чтения мыслей, то новая напарница экстрасенса — судмедэксперт Инга Жданова — специалист по чтению тела: по волосам, коже и ногтям человека она может рассказать о нем все, начиная от происхождения, заканчивая склонностями и привычками. Капитан Жданова — привыкла во всем доверять науке, а потому таланты Метелицы кажутся ей довольно сомнительными.

Усиление новой боевой единицей и в IT отделе. Катание на сноуборде для 13-летней Вероники закончилось травмой позвоночника и инвалидным креслом. Но девушка не сдалась и рационально подошла к выбору профессии. Ника может что угодно: достать картинку со всех ближайших к месту преступления камер, организовать прослушку, слежку за объектом, а также залезть в компьютер к начальнику и снять деньги с чужой банковской карты.

Не пропустите премьерные серии детектива «Свои» и встречайте новых героев на Пятом канале с 17 августа.

Режиссер: Михаил Колпахчиев. Продюсеры: Юрий Шалимов, Марина Белова, Александр Колесник, Михаил Колпахчиев, Марина Фоменко, Илья Лобанов