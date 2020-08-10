«Кому-то захотелось его испортить»: Лукашенко сравнил выборы с «праздником»

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Молодцова Анна
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Белорусский лидер сообщил о попытках управления протестующими из-за границы.

«Кому-то захотелось его испортить»: Лукашенко сравнил выборы с «праздником»

Фото: ТАСС / Федосенко Наталия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешние выборы в республике прошли как «праздник», но нашлись те, кто захотел его испортить.

По его словам, на участки голосования люди шли большими семьями, взяв с собой детей, что лишний раз подчеркивает важность события.

«Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленькими детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели. Они засветились еще ярче этой ночью», — сказал Лукашенко на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым, пишет БЕЛТА.

По заявлению белорусского лидера, протестующими, вышедшими на улицы городов 9 августа, «управляли» посредством телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии.

«Мы отфиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что из-за соображений безопасности многим отказали во въезде в Белоруссию. У них, как сообщил президент, были обнаружены фальшивые документы, а некоторые вообще не знали, зачем они едут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦИК Белоруссии обнародовал промежуточные итоги выборов президента, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. На втором месте оказалась Светлана Тихановская, за которую проголосовали 9,9% избирателей. Кандидат в президенты не признает итоги выборов и намерена их обжаловать.

Вечером 9 августа, после оглашения промежуточных итогов, в ряде городов Белоруссии прошли несанкционированные акции протеста. К активным участникам беспорядков правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Были подключены войска МВД и спецтехника. 

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