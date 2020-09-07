«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына

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Виктория Андреева
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Актриса Мария Миронова впервые за долгое время опубликовала фото старшего наследника.

Фото, видео: Instagram @mariya_mironova_actress

Дочь народного артиста РСФСР Андрея Миронова — актриса Мария Миронова — поделилась с пользователями сети трогательным фото со старшим наследником. На снимке, опубликованном в Instagram селебрити, позирует пара: безумно красивая молодая женщина и серьезный, сосредоточенный мужчина.

Если кому-то покажется, что это — влюбленные, — напрасно. Юная дева слева — 47-летняя Мария, справа — ее 28-летний сын Андрей Удалов.

«Как же интересно иметь детей с большой разницей в возрасте! Старшего надо ловить самой, младший ловит тебя, если вдруг ты занята. Гармония возникает только тогда, когда все всех поймали!» — пошутила актриса.

Instagram @mariya_mironova_actress

Очарованные возмужавшим юношей рядом с красавицей-Марией фолловеры, не смогли не оставить уйму комплиментов. По мнению многих, Андрей — настоящая копия знаменитого деда.

«Как на дедушку похож! Смотрю и вижу Андрюшу!»

«Смотритесь здесь как брат с сестрой или сладкая парочка! Просто супер!»

«Он и дед — одно лицо! Мария, какой же красавец!»

«Очень благородная внешность! Девчонки, налетай!» — писали изумленные фанаты.

Как известно, сегодня Мария Миронова — счастливая мама двоих детей. Первый наследник — Андрей — был рожден в союзе с бизнесменом Игорем Удаловым. Своему новому супругу, который, по слухам, на несколько лет моложе актрисы, она подарила сына Федора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Миронова поделилась подробностями жизни с молодым супругом, а также рассказала о бывших мужьях.

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