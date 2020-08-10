Сын музыкального продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший после заседания суда по иску бывшего директора группы «На-На» Андрея Назарова о причинении легкого вреда здоровью в интервью 5-tv.ru заявил, что в процессе заявлены «смешные» требования.

Наследник знаменитости подчеркнул, что не намерен идти на мировую и будет бороться за свои права до конца.

«Никакой мировой этим негодяям! Щас было смешное судебное заседание со смешными требованиями. Точные такие же смешные их другие иски будут. Там есть два варианта: либо они меня первым ударят, потому что убить я могу сразу же в тот момент, когда по морде резко получаю. Я жду, что они нажрутся и придут на передачу в классическом своем состоянии, что они меня первые ударят и я им нанесу тяжкие телесные повреждения, которые с моей стороны будут рассчитаны, как самооборона», — заявил Бари Алибасов-младший.

Сын Бари Алибасова признался, что на всех телешоу старается держать руки сзади, чтобы не поддаваться на провокации. Он отметил, что по лицу его ударили четыре человека и им предстоит понести за свои действия определенную ответственность.

«Я говорю им, вгоняйте меня в долги, вгоняйте! Потому что эти сядут за покушение на отца, за спаивание отца, а все остальные, кто мне бьет по морде не по сценарию, за это люди заплатят лично. Поэтому у них два варианта: кормить меня и папу всю жизнь, если я не отвечу, либо ударить меня так, чтобы я ответил, и получить окончательно», — сказал сын музыкального продюсера.

Бари Алибасов-младший добавил, что во время съемок телешоу было три драки. Первым с кулаками на него набросился Андрей Назаров. После чего к происходящему присоединился бывший солист «На-На» Валерий Юрин.

Наследник Бари Алибасова уверен, что они оба решили словить хайп и заработать на этом.

«Три драки тогда было. Сначала на меня Назаров полез с кулаками. Потом всей своей толстой массой огромной вонючей на меня прыгнул Юрин. <…> Один лифтер, второй безработный. Они решили похайповать и заработать! За все надо платить! Если вы хотите пытаться хайпануть на смерти моего отца, я это просто так не оставлю, сами понимаете», — заключил Бари Алибасов-младший.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алибасов-младший назвал иск бывшего директора «На-На» провокацией.