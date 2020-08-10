Понасенков заявил о победе над историком Соколовым в суде
Давний противник доцента СПбГУ уверяет, что теперь тот должен ему около 80 тысяч рублей.
Фото: Instagram @evgenii_ponasenkov
Евгений Понасенков, давний оппонент историка Олега Соколова, отсудил у доцента, находящегося под следствием, крупную сумму. Об этом он сам заявил сайту KP.RU.
По словам Понасенкова, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение в его пользу по одному из его исков к историку. Теперь обвиняемый в убийстве студентки Анастасии Ещенко доцент должен выплатить своему противнику 78 300 рублей.
«Но это только начало: скоро еще по московскому будем добиваться взыскания, по клевете и так далее», — анонсировал дальнейшие судебные тяжбы Понасенков.
Также он добавил, что, так как работы у подсудимого Соколова теперь нет, ему придется отрабатывать эти деньги. По его словам, он готов дать ему работу — «слугой на даче».
Официального подтверждения о решении суда в пользу Понасенкова пока нет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Евгений Понасенков заявил, что готов выкупить Соколова из-под следствия. В свободное от работы время он предлагает пускать историка на заработки — актером в театр.
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