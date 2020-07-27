В Санкт-Петербургском городском суде состоялось очередное заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве студентки и своей сожительницы Анастасии Ещенко. Эта встреча сторон стала настоящим спектаклем, который по достоинству бы оценили почитатели Мельпомены и Талии. Заседание служителей Фемиды превратил в фарс оппонент подсудимого, историк Евгений Понасенков.

В суд он явился как на парад: в белом нарядном пиджаке, из кармана торчал накрахмаленный платок — можно было подумать, что он сбежал с собственной свадьбы. Но одним видом судей не проймешь, поэтому историк включил все свое обаяние. В обращении к суду он использовал витиеватые формулировки, а в какой-то момент и вовсе панибратски назвал Соколова по имени, без отчества. Это возмутило подсудимого.

«Не Олег, а Олег Валерьевич!» — взревел обвиняемый.

«Но когда мы знакомились, вы протянули руку и сказали — «Олег», — возразил Понасенков.

Тут вмешался адвокат подсудимого, тогда историк призвал судью расставить точки над i. Она попросила обращаться к Соколову по имени и отчеству, как того требуют рамки приличия. Но и это не спасло обвиняемого от истерики. Когда наступил его черед говорить, он возмущенно обратился к судье, поставив стороне потерпевшей в вину, что Понасенков был приглашен свидетелем на заседание. Он заявил, что именно тот и является причиной и виновником всех его бед.

«Как же вы могли это сделать?! Как же вы могли пригласить его в это заседание?! Смотрите мне в глаза! Не отворачивайте взгляд! Это чудовищно, чудовищно!» — кричал Соколов, пока его не угомонили.

После заседания Евгений Понасенков согласился ответить на некоторые вопросы 5-tv.ru. В ходе интервью он продолжил удивлять публику сенсациями. Для начала он назвал Соколова прекрасным актером, а потом предложил его выкупить из-под следствия. По его мнению, под его надзором он может принести куда больше пользы обществу, чем в тюремных казематах.

«Я хочу обратиться к стороне потерпевшей. Я бы хотел выкупить Олега себе на дачу чернорабочим. Поверьте мне, у меня он понесет наказание гораздо больше, чем в какой-нибудь Мордовской колонии. Конечно, он не сбежит — он будет на цепи. Я гарантирую. И я могу его сдавать, чтобы он отработал затраченные деньги, в Малый театр, во МХАТ — думаю, что Горького. То, что он говорит, это чудовищно, омерзительно, но это вызывает во мне такой театральный восторг! Олег с каждым разом приобретает новые технические приемы, совершенствуется в своем мастерстве этого маразма. Я получаю наслаждение от этого маскарада», — признался Понасенков.

При этом он подчеркнул, что Соколов, по его мнению, устраивая в суде каждый раз новую истерику, пытается выдать себя за сумасшедшего, коим он, согласно проведенной экспертизе, не является. Однако уже через несколько минут Понасенков заявил, что знает, что вызвало помутнение рассудка у подсудимого. Такое противоречие самому себе его ничуть не смутило.

«С чего у него снесло крышу. Ему помогли. Когда вышла моя книга, она перечеркнула всю его жизнь, потому что он все время алкоголизировал и устраивал игрища ряженые, но не написал серьезного труда. А когда вышла монография, его собутыльники стали его унижать. И у него снесло крышу. И видите, какая реакция — он не раскаивается в том, что, по всей видимости, совершил. Здесь он про свою сожительницу совершенно забыл, он думает только обо мне! Поэтому у меня вопрос: а какая у него вообще ориентация?» — неожиданно подытожил свою речь Понасенков.

Резонансное убийство студентки Анастасии Ещенко в Петербурге произошло в ноябре 2019 года. Олег Соколов, на тот момент бывший преподавателем СПбГУ, был выловлен в реке Мойке, куда упал при попытке скрыть улики. В его рюкзаке были найдены женские руки. Голову девушки позже обнаружили у него дома. По версии следствия, историк выстрелил в возлюбленную, а затем решил расчленить, чтобы было легче избавиться от тела.

Евгений Понасенков — давний оппонент Олега Соколова. Конфликт между ними завязался еще в 2017 году, когда историк обвинил доцента в плагиате. Год спустя уже сам Соколов уличил Понасенкова в многочисленных заимствованиях в его работе «Первая научная история войны 1812 года», а также незнании материала. Как писал 5-tv.ru, после ареста по подозрению в убийстве бывшей возлюбленной Соколов вдруг назвал Понасенкова главным виновником этой трагедии.