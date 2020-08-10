Видео жесткого задержания российского журналиста Пегова в Минске

Белорусский портал TUT.BY опубликовал в сети видео жестокого задержания руководителя проекта WarGonzo и внештатного журналиста РЕН ТВ Семена Пегова.

На кадрах видно, как белорусские силовики окружили лежащего на земле журналиста, который не оказывал никакого сопротивления. Потом один из ОМОНовцев в грубой форме хватает ослабленное тело Пегова и за руки тащат его к тротуару.

Известно, что журналиста после этого забросили в автозак и увезли в отделение. До сих пор с ним нет связи.