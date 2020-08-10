Видео жесткого задержания российского журналиста Пегова в Минске
Известный военный журналист, руководитель проекта WarGonzo и внештатный журналист РЕН ТВ приехал в столицу Белорусии для освещения итогов выборов.
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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Трефилов, TUT.BY
Белорусский портал TUT.BY опубликовал в сети видео жестокого задержания руководителя проекта WarGonzo и внештатного журналиста РЕН ТВ Семена Пегова.
На кадрах видно, как белорусские силовики окружили лежащего на земле журналиста, который не оказывал никакого сопротивления. Потом один из ОМОНовцев в грубой форме хватает ослабленное тело Пегова и за руки тащат его к тротуару.
Известно, что журналиста после этого забросили в автозак и увезли в отделение. До сих пор с ним нет связи.
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