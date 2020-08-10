Работавшим с COVID-19 медикам пенсионный стаж рассчитают в особом порядке

Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня подписал постановление о введении особого порядка расчета пенсионного стада для медицинских работников, которые боролись с коронавирусом.

«Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня», — заявил он на заседании координационного совета.

Расчет будет производиться за период с января до конца сентября текущего года. Мишустин добавил, что данное решение принято по поручению Владимира Путина.

По его словам, на основании этого постановления на пенсию каждый год досрочно смогут выйти на пенсию около четырех тысяч врачей и других медработников.

«На ее выплаты, по предварительным оценкам, ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей. Такие средства на это в бюджете предусмотрены», — пояснил Мишустин.

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