Программа кешбэка за туры по России стартует в ночь на 21 августа

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Василий Заика
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В правительстве отметили, что меры стимулирования внутреннего туризма продлятся ровно неделю.

Фото, видео: ТАСС / Евгений Разумный, 5-tv.ru

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе оперативного совещания у главы правительства РФ Михаила Мишустина заявил, что программа кешбэка за туры по России стартует в ночь на 21 августа.

По его словам, меры стимулирования внутреннего туризма будут длиться ровно неделю. По предварительным оценкам, соответствующие выплаты смогут получить порядка трех миллионов россиян.

«Эта программа стартует уже скоро, в ночь с 20 на 21 августа, в 00.00 по московскому времени. Она продлится ровно неделю и закончится в полночь 28 августа», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер пояснил, что для получения компенсации туристам необходимо приобрести тур или проживание в отеле сроком от четырех ночей на сайте мирпутешествий.рф. Минимальная стоимость путевки не должна опускаться ниже 25 тысяч рублей. Оплата должно производиться картой национальной платежной системы «Мир».

Отмечается, что в программе участвуют более 700 туроператоров и более трех тысяч гостиниц во всех регионах России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как получить кешбэк за поездки по России в 2020 году.

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