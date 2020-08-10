Первый в России передвижной бассейн для детей заработал в Ростовской области

В мире ежегодно тонет порядка четырехсот тысяч людей, треть из которых — дети. В России придумали, как предотвратить многочисленные трагедии и разработали проект, нацеленный на обучение россиян навыкам плавания. В рамках него в Ростовской области открылся первый передвижной бассейн для детей «Мобильный всеобуч по плаванию». Об этом сообщил вице-президент Всероссийской Федерации плавания, президент Федерации плавания региона Игорь Горин.

По его мнению, в обязательном порядке необходимо научить плавать детей. Однако строить бассейны целесообразно не во всех населенных пунктах огромной страны. Выходом из положения стал мобильный центр обучения плаванию на колесах, пишет РИА Новости.

Сооружение разработано по уникальной технологии без использования шурупов, гвоздей и винтов с учетом всех требований санитарно-эпидемиологических норм. На проект было выделено почти 18 миллионов рублей из Фонда президентских грантов. 9,5 миллиона выделили инвесторы.

«Мы, конечно, хотели бы научить всех детей, но наши возможности не безграничны. Поэтому обучение могут пройти второклашки — у них как раз к этому времени прошел адаптационный период к нагрузкам, к школе и они готовы воспринимать информацию», — сообщил журналистам Горин.

Планируется, что в течение года благодаря проекту плавать научатся до 900 тысяч детей.

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