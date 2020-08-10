Как повлияет открытие школ на ситуацию с коронавирусом?

Совсем скоро начнется новый учебный год, и школьники всей страны снова сядут за парту. Некоторые родители уже заранее начали опасаться рисков, которые могут появиться с открытием школ, полагая, что начало учебного года может изменить ситуацию с коронавирусом в худшую сторону.

Однако, как считает врач-инфекционист, главврач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков, эти страхи беспочвенны. По его мнению, открытие образовательных учреждений не приведет к всплеску заболеваемости COVID-19 из-за особенностей распространения вируса.

«Детям, чтобы заболеть коронавирусом, нужен тесный и длительный контакт с источником инфекции. Да, действительно, ребенок может заболеть в семье и прийти в школу, являясь источником коронавирусной инфекции, но активного распространения между детьми в школе не будет», — заявил врач в интервью радио Sputnik.

По его словам, если дети будут рассажены по разным партам, они не смогут контактировать в течение долгого времени и, следовательно, вирус передаваться не будет.

По мнению Тимакова, более серьезную опасность для школьников представляют обычные острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Для заражения достаточно находиться в одном помещении. Но даже в этом случае количество инфицированных в этом году будет меньше благодаря принятым профилактическим мерам, считает инфекционист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эпидемиолог допустил возникновение второй волны коронавируса осенью.