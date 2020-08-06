«Папина гордость»: Плющенко показал подросшего сына от первого брака

Евгений Плющенко часто делится семейными фотографиями, показывая свою жену Яну Рудковскую и их общего наследника — семилетнего Сашу, более известного как Гном Гномыч. Однако своего сына от первого брака с Марией Ермак фигурист демонстрирует общественности крайне редко. Недавно фанаты Плющенко смогли оценить, насколько сильно возмужал и подрос его первый ребенок.

На своей странице в Instagram двукратный олимпийский чемпион выложил фото 14-летнего Егора, который позирует у мотоцикла в экипировке. Как рассказал Плющенко, его старший отпрыск, как и младший, тоже пошел по его стопам.

«Мой сын Егор. Тоже спортсмен. Любит экстремальные виды спорта!» — написал фигурист.

Instagram @plushenkoofficial

Подписчики Плющенко обрадовались, что спортсмен, давно не выкладывавший снимки Егора, вспомнил про него и заметили, что за долгое время мальчик успел вырасти.

«Ну, классно! Наконец и про него вспомнили! Гордитесь, парень отличный!»;

«Красивый мальчик! Глаза мамины!»;

«Какой уже взрослый. Как же время летит»;

«Папина гордость», — написали пользователи.

Старший сын Плющенко Егор родился в браке с дочерью петербургского бизнесмена Марией Ермак, с которой фигурист зарегистрировал отношения в 2005 году. Спустя три года пара рассталась, мальчик остался жить с мамой и получил ее фамилию. Долгое время Плющенко редко виделся с сыном, однако перед венчанием с Яной Рудковской он рассказал о налаживании с ним контакта. Егор общается со второй семьей отца и даже ездит с ним отдыхать.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Плющенко Гном Гномыч похвастался, насколько он вырос.