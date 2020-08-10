«Хорошая идея!» — Трамп захотел увековечить свой профиль на горе Рашмор

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Виктория Андреева
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По мнению американского лидера, его заслуги ничуть не уступают тому же Теодору Рузвельту или Аврааму Линкольну.

«Хорошая идея!» — Трамп захотел увековечить свой профиль на горе Рашмор

Фото: Zuma\TASS

Президент США Дональд Трамп изъявил желание стать пятым по счету американским лидером, чье лицо может быть увековечено на горе Рашмор, пишет The New York Times.

По информации издания, об этом глава государства заявил в беседе с губернатором штата Южная Дакота Кристи Ноэм еще в 2018 году. Тогда, на мероприятии в честь Дня независимости, организованном у горы «четырех президентов», он сравнивал свои достижения с Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном, Теодором Рузвельтом и Авраамом Линкольном.

EPA / TANNEN MAURY

Сам Трамп сегодня отмечает, что не помнит сказанного. Однако признается, что в общем-то не против увидеть собственный барельеф на Рашмор высотой порядка 19 метров.

«Я никогда не предлагал этого! Но исходя из всего, что было достигнуто за первые три с половиной года, возможно даже больше, чем в любое другое президентство, это вполне себе хорошая идея!» — высказал мнение в Twitter американский лидер.

Вместе с тем, распространивших данный слух местных СМИ Дональд Трамп назвал «обманщиками» с плохими рейтингами.

Twitter @realDonaldTrump

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп официально запретил TikTok в США.

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