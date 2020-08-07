Дональд Трамп официально запретил TikTok в США

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Алиса Старжевская
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Указ начнет действовать через 45 дней.

Дональд Трамп официально запретил TikTok в США

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie, White House

Президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok», по которому у американских компаний есть лишь 45 дней на прекращение всех сделок с материнской компанией социальной сети ByteDance. Как передает Газета.ru, документ опубликован на сайте Белого дома.

В тексте указа отмечается, что социальная сеть угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике страны. И для того, чтобы защитить себя, США должны принять «решительные меры» против владельцев сервиса.

Аналогичный указ президент подписал и против мессенджера WeChat.

Таким образом, социальной сети TikTok придется через полтора месяца покинуть США. Единственный способ остаться — быть купленной одной из американских компаний. Главный претендент — корпорация Microsoft. По подсчетам журналистов, социальная сеть может обойтись технологичному гиганту в 10-30 миллиардов долларов.

В Китае уже называют ситуацию «грабежом среди белого дня» и «санкционированной кражей». Одновременно с этим Трамп заявил, что власти страны, если сделка все-таки состоится, рассчитывают получить долю от покупки, так как именно Белый дом сделал это возможным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Дуров возмутился от намерений США запретить TikTok. По его словам, такие дейсвтия угрожают жизни интернета в целом. 

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