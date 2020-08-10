Видео: В центр Минска подтянуты подразделения Внутренних войск для разгона протестующих

В Минске не утихают беспорядки. Первые акции прошли в ночь на 10 августа, после завершения голосования на выборах президента Белоруссии и объявления первых результатов. Новые протесты продолжились и днем. Чтобы разогнать участников движений, к центру города подтянули подразделения Внутренний войск Белоруссии, сообщает ТАСС.

Часть улиц в городе перекрыта, по ним разбегаются от сотрудников правоохранительных органов самые активные демонстранты. Поддержали акцию и автомобилисты, которые едут по дорогам, громко сигналя.

На видео в социальных сетях, снятых свидетелями и участниками происходящего, видно, как толпы людей разгоняют. Против них силовики применяют дубинки, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Всего задержано за все время протестов, по данным белорусского МВД, около трех тысяч человек.

Причиной проведения акций стало недовольство результатами выборов президента страны, прошедших 9 августа. По предварительным данным, уверенную победу в очередной раз одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. С этим не согласна его главный оппонент Светлана Тихановская, получившая около 10% голосов избирателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минске освободили задержанного во время протестов журналиста РЕН ТВ.