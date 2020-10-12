Какие новые дополнительные выплаты положены пенсионерам в 2020 году?

Анастасия Шадская
26 277

Новое внушительное денежное пособие будут выплачивать работающим пенсионерам при увольнении.

Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Рогулин

В Трудовой кодекс Российской федерации были внесены поправки, которые защитят права работающих пенсионеров при увольнении. В таком случае им будет положена дополнительная единовременная выплата около 36 тысяч рублей, сообщает Primpress.

Федеральный закон № 210-ФЗ был опубликован еще 13 июля и подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Поправки вступили в силу 12 августа. Согласно данному документу, работник старшего возраста, уже являющийся пенсионером, при увольнении по собственному желанию или требованию руководства должен получить выплату в размере его среднемесячного оклада, но не меньше суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ).

МРОТ составляет 12130 рублей. При увольнении пожилому сотруднику могут выплатить и выходное пособие в размере как минимум двух МРОТ. Таким образом, новая выплата при увольнении пенсионера в 2020 году составит 36390 рублей. Сумма может быть и больше — в зависимости от щедрости бывшего работодателя.

Чтобы претендовать на новую выплату, в течение 15 дней после увольнения пенсионер должен написать на имя начальника заявление, пишет «Экономика сегодня».

Данная выплата станет неплохим подспорьем для пожилых людей при увольнении. А 5-tv.ru ранее писал, какие льготы положены в России лицам предпенсионного возраста еще до выхода на пенсию.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:25
«Сжечь этот дом и квартиру»: Леонов высказался о союзе Прилучного и Карпович
6:22
Видео обрушения пешеходного моста в Ленобласти
6:21
Тест: Угадайте советскую комедию по одному кадру
6:13
Видео: Жуткие подробности ДТП в Петербурге, где погибла многодетная мать
6:02
Исчезнувшую накануне Хлебникову обвинили в пристрастии к алкоголю вслед за Овсиенко
6:01
Как спасти розу от преждевременного увядания с помощью воздушного шарика

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака
Игорь Крутой впервые объяснил свои отношения с Димашем Кудайбергеном
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок