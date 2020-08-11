В России хотят увеличить выплаты родителям на детей от трех до семи лет

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Анастасия Шадская
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Обсуждения такой возможности уже идут в Министерстве труда РФ.

Фото, видео: ТАСС / Валерий Матыцин

Министерство труда и социальной защиты России рассматривает возможность повысить размер пособий на детей в возрасте от трех до семи лет из малоимущих семей. Это может случиться уже в следующем году, сообщают «Известия».

Семьи, чей доход на душу составляет меньше прожиточного минимума, могут претендовать на получение пособий на детей с трех до семи лет. Сумма разнится в зависимости от регионов, но составляет в среднем около пяти с половиной тысяч рублей. Это не хватит на то, чтобы вывести такие семьи из-под черты бедности, считают эксперты, особенно, если детей несколько.

«Большую часть малоимущих семей составляют многодетные», — привел данные статистики председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи и детей Сергей Рыбальченко.

Новые пособия вступили в силу только с начала 2020 года, но по факту первые выплаты начались только с июня. Сумма при этом слишком мала, чтобы реально решить проблему нехватки средств у малоимущих россиян, но она все равно не будет лишней.

В Минтруда сейчас изучают, на сколько следует поднять размер выплат, но подробностей пока не сообщалось. Это стало продолжением истории, когда президент РФ Владимир Путин предложил поднять пособие на детей с 2021 года до уровня МРОТ, если его не сделают действительно достойным.

«Увеличение пособия не станет панацеей от бедности, но будет явным подспорьем для семейного бюджета», — считает завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Абрамов.

 

5-tv.ru ранее писал, каким семьям в РФ положена выплата по 35 тысяч рублей на ребенка.

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