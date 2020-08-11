Демонстранты в Минске атаковали омоновцев «коктейлями Молотова»
Протестующие вступили в стычки с силовиками. Чтобы разогнать толпу, правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Центр Минска в эти минуты оцеплен силовиками, в городе слышны выстрелы, МВД подтвердило информацию об одном погибшем. Оппозиция снова вышла на акции протеста по всей стране. Люди требуют отменить результаты президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. В ходе атаки протестующих на сотрудников ОМОНа они применили бутылки с зажигательной смесью, так называемыми «коктейлями Молотова».
Сообщается о массовых задержаниях.
А вот российские журналисты уже на свободе. За ситуацией в Белоруссии следит корреспондент Николай Иванов. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru писал, что победу на выборах в Белоруссии в очередной раз одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. С этим не согласна его главный оппонент Светлана Тихановская, получившая около 10% голосов избирателей.
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