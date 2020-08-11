Демонстранты в Минске атаковали омоновцев «коктейлями Молотова»

Эфирная новость 18

Протестующие вступили в стычки с силовиками. Чтобы разогнать толпу, правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Центр Минска в эти минуты оцеплен силовиками, в городе слышны выстрелы, МВД подтвердило информацию об одном погибшем. Оппозиция снова вышла на акции протеста по всей стране. Люди требуют отменить результаты президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. В ходе атаки протестующих на сотрудников ОМОНа они применили бутылки с зажигательной смесью, так называемыми «коктейлями Молотова».

Сообщается о массовых задержаниях.

А вот российские журналисты уже на свободе. За ситуацией в Белоруссии следит корреспондент Николай Иванов. Подробнее смотрите в видеосюжете. 

Ранее 5-tv.ru писал, что победу на выборах в Белоруссии в очередной раз одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. С этим не согласна его главный оппонент Светлана Тихановская, получившая около 10% голосов избирателей.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.78
0.14 86.83
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:50
Демонстранты в Минске атаковали омоновцев «коктейлями Молотова»
3:38
МИД РФ пообещал «зеркально» ответить на высылку дипломатов из Словакии
3:20
Бегом на грядки: В Приморском парке Победы в Петербурге появился городской огород
3:04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
2:50
Рыбаки спасли пилота гидроплана, рухнувшего под Архангельском — фото
2:40
Похудела или «отфотошопилась»? Фанаты не узнали Рудковскую на новых фото

Сейчас читают

Рождество Николая Чудотворца: как 11 августа привлечь удачу и достаток?
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок