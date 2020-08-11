Бегом на грядки: В Приморском парке Победы в Петербурге появился городской огород

Эфирная новость 18

Аренда маленького участка в парке обходится в шесть тысяч рублей в месяц.

Фото, видео: ТАСС / Валерий Матыцин, 5-tv.ru

Жителей Петербурга решили отправить на грядки. Любой желающий может арендовать надел в городском парке и выращивать там зелень или овощи. Аренда маленького участка парка на респектабельном Крестовском острове обойдется в шесть тысяч рублей в месяц. Такой дорогой мини-огород хорошо вписывается в новейший формат сити-фермерства.

2,5 миллиона садоводов Петербурга в прошлом году вырастили 550 тысяч тонн урожая на загородных дачных участках. Это мощный вклад в продовольственную безопасность страны, но, по мнению чиновников, популяризация огородам не помешает. Поэтому идею сити-фермерства они поддерживают, но только в обучающих целях.

Корреспондент Елена Норкунайте встретилась с первыми сити-фермерами. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы для огородников.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
73.78
0.14 86.83
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:11
Бард Александр Новиков отсудил у государства миллион рублей
3:50
Демонстранты в Минске атаковали омоновцев «коктейлями Молотова»
3:38
МИД РФ пообещал «зеркально» ответить на высылку дипломатов из Словакии
3:20
Бегом на грядки: В Приморском парке Победы в Петербурге появился городской огород
3:04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
2:50
Рыбаки спасли пилота гидроплана, рухнувшего под Архангельском — фото

Сейчас читают

Рождество Николая Чудотворца: как 11 августа привлечь удачу и достаток?
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок