Бегом на грядки: В Приморском парке Победы в Петербурге появился городской огород

Жителей Петербурга решили отправить на грядки. Любой желающий может арендовать надел в городском парке и выращивать там зелень или овощи. Аренда маленького участка парка на респектабельном Крестовском острове обойдется в шесть тысяч рублей в месяц. Такой дорогой мини-огород хорошо вписывается в новейший формат сити-фермерства.

2,5 миллиона садоводов Петербурга в прошлом году вырастили 550 тысяч тонн урожая на загородных дачных участках. Это мощный вклад в продовольственную безопасность страны, но, по мнению чиновников, популяризация огородам не помешает. Поэтому идею сити-фермерства они поддерживают, но только в обучающих целях.

Корреспондент Елена Норкунайте встретилась с первыми сити-фермерами. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы для огородников.