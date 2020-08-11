Бегом на грядки: В Приморском парке Победы в Петербурге появился городской огород
Аренда маленького участка в парке обходится в шесть тысяч рублей в месяц.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Матыцин, 5-tv.ru
Жителей Петербурга решили отправить на грядки. Любой желающий может арендовать надел в городском парке и выращивать там зелень или овощи. Аренда маленького участка парка на респектабельном Крестовском острове обойдется в шесть тысяч рублей в месяц. Такой дорогой мини-огород хорошо вписывается в новейший формат сити-фермерства.
2,5 миллиона садоводов Петербурга в прошлом году вырастили 550 тысяч тонн урожая на загородных дачных участках. Это мощный вклад в продовольственную безопасность страны, но, по мнению чиновников, популяризация огородам не помешает. Поэтому идею сити-фермерства они поддерживают, но только в обучающих целях.
Корреспондент Елена Норкунайте встретилась с первыми сити-фермерами. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru публиковал советы для огородников.
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