Видео: Каменная лавина обрушилась на горные села Дагестана

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В результате местные жители оказались в полной изоляции.

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Сергей Узаков, 5-tv.ru

Несколько горных сел Дагестана оказались в полной изоляции. На единственную дорогу несколько недель назад обрушилась настоящая каменная лавина. Кадры камнепада успели снять очевидцы.

С тех пор глыбы горной породы не могут сдвинуть с места ни тяжелая спецтехника, ни килограммы взырвчатки. Грузовики с сеном, с продуктами, бензовозы не могут выехать в Тляратинский район Дагестана уже 20 дней. С места ЧП передает корреспондент Мурад Магомедов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане несколько тысяч жителей горных аулов оставили без больницы. 

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Видео: Каменная лавина обрушилась на горные села Дагестана

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