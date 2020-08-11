В Индии мужчина заявился домой через два дня после собственных похорон

Житель одной из провинций в Индии заявился домой спустя два дня после собственных похорон. Как сообщает Times Now News, 2 августа Ахмад Хассан после ссоры с женой ушел из дома в неизвестном направлении. Члены семьи обратились в полицию за помощью в розыске мужчины.

Через три дня стражи порядка обнаружили тело и пригласили родственников пропавшего для опознания. Братья местного жителя подтвердили его личность. 5 августа состоялись похороны.

7 августа соседи семьи заприметили возле дома человека, который пытался пробраться внутрь. На место были вызваны полицейские. К всеобщему удивлению подозрительным типом оказался сам Ахмад Хассан, который, ни о чем не подозревая, вернулся домой.

Мужчина рассказал правоохранителям, что все время, пока его искали, трудился на заводе. Получив деньги, он решил порадовать супругу и прямиком отправился к ней, но дома никого не оказалось.

В настоящее время стражи порядка выясняют, кого похоронили вместе пропавшего мужчины. Жена Ахмада Хассана безмерно счастлива возвращению мужа, да еще и не с пустыми руками.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — туристка прикинулась мертвой, чтобы спастись от разъяренного бизона.