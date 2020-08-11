Задержан подозреваемый в зверском убийстве невесты в Москве

Московские правоохранители задержали подозреваемого в зверском убийстве невесты. Семейная трагедия разыгралась вечером 21 июля в квартире одного из домов в Колпачном переулке.

26-летнюю погибшую с многочисленными травмами головы, туловища и конечностей нашла в квартире мать ее жениха. Женщина приехала в жилище влюбленных после того, как ее сын перестал выходить на связь. Известно, что отношения между молодыми людьми развивались давно. Их бракосочетание было назначено на 8 августа.

5-tv.ru

Как сообщила 5-tv.ru старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, предполагаемым преступником оказался 27-летний сожитель девушки.

«В настоящее время мужчина доставлен в подразделение ГСУ СК России по Москве для проведения ряда следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается», — отметила представитель ведомства.

В ближайшее время может быть рассмотрен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru опубликовал подробности зверского убийства невесты в Москве.