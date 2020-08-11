Михаил Ефремов пришел в сознание
Заслуженный артист России был госпитализирован в Боткинскую больницу.
Фото: ТАСС / Григоров Гавриил
Михаил Ефремов пришел в сознание. Об этом стало известно 5-tv.ru. Днем заслуженный артист России был госпитализирован в Боткинскую больницу. По имеющейся информации, сейчас звезда кино проходит обследование. Озвучить результаты, и назвать диагноз медики смогут позже. Согласно предварительным данным, у Ефремова подозревали инсульт, но сейчас его состояние не вызывает опасений.
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