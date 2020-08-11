Как ученые по глазам могут предсказать близкую смерть пациента?

Японские ученые обнаружили еще один индикатор, по которому можно судить о вероятности скорой смерти у пациентов с сердечной недостаточностью. Результаты наблюдения за 870 больными, госпитализированными с сердечным приступом, опубликованы на сайте Wile online library.

Больным измеряли площадь зрачка при поступлении в больницу, а потом наблюдали за ними в течение двух лет, разделив на группы — с большими и маленькими зрачками. Оказалось, что пациенты, у которых зрачки были меньше, умирали почти в два раза чаще. Кроме того, половина из этой группы снова попадала в больницу, тогда как из подопытных с большими зрачками возвращалась в клинику меньше трети.

Точной причины такой зависимости медики еще не определили, но из своих наблюдений сделали вывод, что измерение площади зрачка может рассматриваться как еще один метод неинвазивной оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью.

В статье отмечается, что ранее обследование зрачка помогало оценить состояние людей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона, а также с сахарным диабетом, но корреляция между площадью зрачка и прогнозом у пациентов с сердечной недостаточностью до сих пор не исследовалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские ученые создали нейросеть, которая по кардиограмме может спрогнозировать примерную дату смерти тяжелобольных пациентов.