У нескольких артистов балета Мариинского театра выявили COVID-19

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Андрей Чапыгин
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Соответствующую информацию подтвердил художественный руководитель учреждения Валерий Гергиев.

У нескольких артистов балета Мариинского театра выявили COVID-19

Фото: ТАСС / Александр Демьянчук

Сразу у нескольких артистов балетной труппы Мариинского театра в Санкт-Петербурге подтвердился COVID-19. Об этом сообщил художественный руководитель и директор учреждения Валерий Гергиев.

«Мы четыре с половиной месяца держались. Но вот сейчас в балетном цехе у нас есть несколько подтвержденных (случаев коронавируса). Мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы они пока на дому (лечились — Прим.ред.)… У нас подтвержденных два-три», — цитирует его РИА Новости.

Сведения о том, что несколько артистов знаменитого театра инфицированы коронавирусом, появилась несколько дней назад. Сообщалось, что артисты плохо себя чувствовали, поэтому были отправлены домой и прошли тесты на COVID-19.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гергиев опасается обрушения Мариинского театра из-за строительства неподалеку метро.

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