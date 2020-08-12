Хаос на дорогах: Силовики идут на таран и обстреливают демонстрантов в Белоруссии

В Минске третий вечер подряд проходят акции протеста, сообщается о новых задержаниях. В центр города стягивают отряды спецназа и тяжелую технику, закрыты станции метро, не ходит общественный транспорт. Зачинщики протестов требуют отменить результаты президентских выборов и призывают граждан присоединиться к бессрочной стачке. Манифестанты строят баррикады, стражи порядка стреляют и используют против светошумовые гранаты, им в ответ летят петарды и фейерверки.

Во вторник вечером в Москву вернулись четверо российских журналистов, задержанных во время беспорядков в Минске. На пути домой еще трое наших коллег. Все выполняли задания своих редакций, но были помещены в следственные изоляторы вместе с протестующими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз может ввести санкции против Белоруссии после выборов.