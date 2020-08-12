А в Челябинской области от неминуемой гибели спасли волчицу. Ее нашли еще совсем детенышем во время тушения лесного пожара — брошенного стаей слепого щенка лесники забрали к себе. И теперь вопреки известной пословице — волчица в сторону леса даже не смотрит.

Дикое животное стало совсем ручным. О преданной дружбе волка и человека — Ян Воскресенский.

Словно игривая собачка — с языком наперевес волчица тянет лапу хозяевам. И совсем не производит впечатление лесного хищника.

«Очень ласковая, любит целоваться. Хватает, ложится на спину, чтобы гладили по животу», — рассказывает руководитель Увельского лесхоза Иван Романенко.

Лесники нашли ее совсем крохотным щенком, когда тушили огонь. Три месяца назад в округе бушевал низовой пожар. Он оставил после себя слой золы, сквозь который до сих пор не может прорасти трава. Посреди пожара обреченный щенок был совсем один. Скорее всего, сородичи бежали от огня, бросив потомство.

С помощью заводчиков, которые разбираются в воспитании собак — волчонка удалось выходить. Кинологи даже психологическую помощь оказали, а еще сделали прививки и откормили. Сейчас рацион вполне хищнический.

«Это мясо. Белок. С удовольствием хрумкает яблочки, но это как баловство», — говорит кинолог Екатерина Пашковская.

Волчица привязана к людям, которые ее спасли. И они уже не представляют как жили раньше без жизнерадостной Зены.

«Главный уход, как ухаживать за питомцем — это любовь. Мы все ее очень сильно любим», — поясняет Романенко.

Теперь ее ареал — поляна у штаб квартиры лесничества. Дальше маленькой волчице нельзя. Не выживет. Она не успела приобрести природных навыков — некому научить было.

Хищница из нее вряд ли теперь получится. Зену хоть и назвали в честь сериальной королевы воинов — волчица растет совершенно безобидной.

«Выпустив на волю, никаких гарантий. Она все равно выйдет к человеку. И не дай бог он будет с ружьем», — уверяет кинолог.

Пока что она живет на привязи. Но это временно. Когда Зена подрастет — ей построят большой вольер. Чтобы у ручной волчицы все-таки был свой собственный кусочек леса.