Взвешенное решение: зданию Мариинки в Петербурге грозит разрушение
Ситуация вокруг строительства станции метро «Театральная» уже находится на контроле не только у властей Северной столицы, но и в Москве.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru
Валерий Гергиев призвал найти «взвешенное решение» по спасению исторических зданий Мариинского театра и Петербургской Консерватории.
Им грозит разрушение из-за подвижек грунта под Театральной площадью. Ситуация усугубилась с началом строительства там станции метро, но и раньше по фасадам шли трещины: и во время возведения новой сцены Мариинки, и в результате неудачных реставраций.
«Это важно — сообщение людей, передвижение из одного района в другой. Скорость. Но это может привести к необратимым последствиям. Думаю, мы общими усилиями найдем решение», — подчеркнул известный дирижер.
Ситуация на контроле не только у правительства Петербурга, но и в Москве. Создана специальная техническая комиссия с привлечением всех заинтересованных сторон, начались дополнительные экспертизы. Станцию метро «Театральная» обещали открыть к 2025 году.
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