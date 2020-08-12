Взвешенное решение: зданию Мариинки в Петербурге грозит разрушение

Валерий Гергиев призвал найти «взвешенное решение» по спасению исторических зданий Мариинского театра и Петербургской Консерватории.

Им грозит разрушение из-за подвижек грунта под Театральной площадью. Ситуация усугубилась с началом строительства там станции метро, но и раньше по фасадам шли трещины: и во время возведения новой сцены Мариинки, и в результате неудачных реставраций.

«Это важно — сообщение людей, передвижение из одного района в другой. Скорость. Но это может привести к необратимым последствиям. Думаю, мы общими усилиями найдем решение», — подчеркнул известный дирижер.

Ситуация на контроле не только у правительства Петербурга, но и в Москве. Создана специальная техническая комиссия с привлечением всех заинтересованных сторон, начались дополнительные экспертизы. Станцию метро «Театральная» обещали открыть к 2025 году.