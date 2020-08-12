Взвешенное решение: зданию Мариинки в Петербурге грозит разрушение

Эфирная новость 134

Ситуация вокруг строительства станции метро «Театральная» уже находится на контроле не только у властей Северной столицы, но и в Москве.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru

Валерий Гергиев призвал найти «взвешенное решение» по спасению исторических зданий Мариинского театра и Петербургской Консерватории.

Им грозит разрушение из-за подвижек грунта под Театральной площадью. Ситуация усугубилась с началом строительства там станции метро, но и раньше по фасадам шли трещины: и во время возведения новой сцены Мариинки, и в результате неудачных реставраций.

«Это важно — сообщение людей, передвижение из одного района в другой. Скорость. Но это может привести к необратимым последствиям. Думаю, мы общими усилиями найдем решение», — подчеркнул известный дирижер.

Ситуация на контроле не только у правительства Петербурга, но и в Москве. Создана специальная техническая комиссия с привлечением всех заинтересованных сторон, начались дополнительные экспертизы. Станцию метро «Театральная» обещали открыть к 2025 году.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
73.24
0.09 85.96
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:33
Певец Эд Ширан и его жена станут родителями
16:16
«Я не на помойке себя нашел!» — Шаляпин объяснил казус с гробом и милой пенсионеркой
16:16
Бил ли муж Валентину Легкоступову? Следствие озвучило первые версии
16:15
Когда переезд? — В Москве определили этапы переселения по программе реновации
15:57
Список расширился: Еще одна страна возобновит авиасообщение с Россией
15:46
«Нужно читать правильно!» — обвиняемый в убийстве историк Соколов устроил перепалку с судьей

Сейчас читают

VIP магия: Как гадалки и экстрасенсы помогают звездам добиться успеха?
Читаем по почерку! Какие факты о человеке выдает наклон, величина и форма букв
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок