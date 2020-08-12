Самочувствие Ефремова может помочь ему «вылежать» условный срок
К такому выводу пришли эксперты, оценивая не только сообщения о здоровье заслуженного артиста, но и его адвоката.
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Фото, видео: ТАСС /Новодережкин Антон, 5-tv.ru
Актер Михаил Ефремов провел минувшую ночь в реанимации Боткинской больницы. Туда его доставили прямо из зала суда, где должны были состояться очередные слушания по делу о ДТП на Смоленской площади.
Родственники погибшего Сергея Захарова, собирались представить новые доказательства вины подсудимого, однако еще перед началом слушаний Ефремов неожиданно потерял сознание.
Первоначальный диагноз ишемический инсульт — не подтвердился. Проходить обследование в стационаре артист отказался. Однако позднее его адвокат Эльман Пашаев заявил, что переведенный в обычную палату Михаил Ефремов в тяжелом состоянии и врачи таки подтвердили ему диагноз — инсульт.
«Сейчас Ефремов пройдет курс лечения. Врачи вынесут медицинское заключение о состоянии его здоровья. Возможно, там будет указание, что по состоянию своего здоровья Ефремов не может пребывать в условиях изоляции от общества, то есть отбывать реальное наказание в колонии. Может быть и такая многоходовочка», — заявила в интервью МК адвокат Оксана Михалкина.
При этом юрист отметила, что она не исключает, что Ефремову действительно стало плохо в зале суда и у него действительно случился приступ.
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