Самочувствие Ефремова может помочь ему «вылежать» условный срок

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К такому выводу пришли эксперты, оценивая не только сообщения о здоровье заслуженного артиста, но и его адвоката.

Фото, видео: ТАСС /Новодережкин Антон, 5-tv.ru

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Актер Михаил Ефремов провел минувшую ночь в реанимации Боткинской больницы. Туда его доставили прямо из зала суда, где должны были состояться очередные слушания по делу о ДТП на Смоленской площади.

Родственники погибшего Сергея Захарова, собирались представить новые доказательства вины подсудимого, однако еще перед началом слушаний Ефремов неожиданно потерял сознание.

Первоначальный диагноз ишемический инсульт — не подтвердился. Проходить обследование в стационаре артист отказался. Однако позднее его адвокат Эльман Пашаев заявил, что переведенный в обычную палату Михаил Ефремов в тяжелом состоянии и врачи таки подтвердили ему диагноз — инсульт.

«Сейчас Ефремов пройдет курс лечения. Врачи вынесут медицинское заключение о состоянии его здоровья. Возможно, там будет указание, что по состоянию своего здоровья Ефремов не может пребывать в условиях изоляции от общества, то есть отбывать реальное наказание в колонии. Может быть и такая многоходовочка», — заявила в интервью МК адвокат Оксана Михалкина.

При этом юрист отметила, что она не исключает, что Ефремову действительно стало плохо в зале суда и у него действительно случился приступ.

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