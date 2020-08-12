Восстание «Спартака»: чего добился Федун громко хлопнув дверью

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Светлана Шевченко
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Владелец столичного клуба заявил, что попытка покинуть РПЛ привела к серьезным изменениям в судейской системе российского футбола.

Восстание «Спартака»: чего добился Федун громко хлопнув дверью

Фото: ТАСС / Серебряков Дмитрий

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поблагодарил болельщиков и журналистов, которые поддержали клуб в «борьбе с произволом со стороны судей», анонсировав изменения в судейской системе российского футбола.

По его словам, теперь судейство станет более объективным и на него не будет оказываться какого-либо влияния. Федун подчеркнул, что футбол не «инструмент для политических игр или теневой выгоды». Именно поэтому клуб пошел на крайние меры — отказаться от участия в «Тинькофф — Российская премьер-лига» — после «вопиющей несправедливости», с которой столкнулся «Спартак» во время первой же игры сезона.

«Основная команда футбольного клуба „Спартак-Москва“ продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. „Спартак“ — за честный футбол!» — подчеркнул в завершение Федун.

По информации «Спорт-экспресс», в российском судействе может появиться еще один иностранец. Именно это, возможно, и имел в виду владелец московского клуба, анонсируя изменения.

Предположительно, к возглавляющим департамент судейства в Российском футбольном союзе венграм Виктору Кашшаи и Дердю Рингу добавится новый руководитель проекта ВАР. А Леонид Калошин, который в настоящее время занимает эту должность, станет его заместителем.

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