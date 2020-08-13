Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

О ситуации с коронавирусом на Камчатке Владимиру Путину доложил исполняющий обязанности губернатора края Владимир Солодов. Меры безопасности помогли снизить число заболевших в регионе; все медики, работавшие с пациентами с COVID-19, получили положенные выплаты. В то же время, как отметил Солодов, пандемия указала на недостатки системы здравоохранения края. В первую очередь — на изношенность медучреждений. Уже 15 лет жители Камчатки ждут строительства новой краевой больницы.

«Конечно, больница нужна. Вы правильно сказали, что ситуация с коронавирусом обострила эту проблему и стало очевидным, что этого не хватает. Количество коек в крае удалось нарастить за этот период более чем в пять раз. Вам за это спасибо. А над больницей поработаем», — уверил

Еще один важный вопрос — уровень цен на Камчатке. Президент считает, что он высокий и зачастую необоснованно. Владимир Путин поручил главе региона присмотреться к местным торговцам-монополистам. Проанализировать их деятельность поможет Федеральная антимонопольная служба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу приехал с инспекцией на Камчатку.