Как избавиться от звонков мошенников? — ответ специалистов Роскачества

|
Василий Заика
47

По словам экспертов, большинство операторов мобильной связи предлагают разного рода соответствующие услуги.

Фото, видео: ТАСС / Матыцин Валерий; 5-tv.ru

Специалисты Роскачества рассказали о нескольких способах избавления от звонков мошенников. По их словам, заблокировать вызовы россияне могут с помощью настроек смартфона или определенных услуг операторов мобильной связи. Помимо прочего, повлиять на ситуацию в силах специальные приложения.

В частности, операционная система Android имеет встроенную функцию «черный список». Настройки опции, при этом, достаточно дифференцированы. Можно заблокировать «неизвестные номера» или ввести определенную комбинацию цифр.

На платформе iOS пользователи могут активировать функцию «Заглушение неизвестных». Будут отсекаться вызовы от всех абонентов, которых нет в списке контактов.

Эксперты Роскачества добавили, что операторы связи также предлагают различные способы решения проблемы «Черный список», «Антиспам», «SMS-фильтр». Эти услуги предоставляются как на платной, так и бесплатной основе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиции могут разрешить прослушивать звонки с «серых» номеров.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
73.24
0.09 85.96
0.04
Жизнь без рисков и проблем! Астролог рассказала, что опасно делать в разн...

Последние новости

21:20
Путин обсудил с Макроном ситуацию с протестами в Белоруссии
21:10
«Нет больше пацана»: звезда «Дома-2» Николай Должанский сообщил о скорой свадьбе
21:04
Очевидцы сообщили о стрельбе в трамвае в Купчино в Петербурге — видео
20:55
Принц Гарри и Меган Маркл перебрались в особняк в Санта-Барбаре
20:47
Литва, Польша и Латвия разработали свой план выхода Белоруссии из кризиса
20:30
Гармаш потребовал миллион, чтобы остаться в «Современнике»?

Сейчас читают

Как метеоритный поток Персеиды влиял на историю человечества 12 августа
Есть ли будущее у «сантехника» и «бизнес-леди»: Как выбрать идеального мужчину?
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок