Как избавиться от звонков мошенников? — ответ специалистов Роскачества
По словам экспертов, большинство операторов мобильной связи предлагают разного рода соответствующие услуги.
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Фото, видео: ТАСС / Матыцин Валерий; 5-tv.ru
Специалисты Роскачества рассказали о нескольких способах избавления от звонков мошенников. По их словам, заблокировать вызовы россияне могут с помощью настроек смартфона или определенных услуг операторов мобильной связи. Помимо прочего, повлиять на ситуацию в силах специальные приложения.
В частности, операционная система Android имеет встроенную функцию «черный список». Настройки опции, при этом, достаточно дифференцированы. Можно заблокировать «неизвестные номера» или ввести определенную комбинацию цифр.
На платформе iOS пользователи могут активировать функцию «Заглушение неизвестных». Будут отсекаться вызовы от всех абонентов, которых нет в списке контактов.
Эксперты Роскачества добавили, что операторы связи также предлагают различные способы решения проблемы «Черный список», «Антиспам», «SMS-фильтр». Эти услуги предоставляются как на платной, так и бесплатной основе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиции могут разрешить прослушивать звонки с «серых» номеров.
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