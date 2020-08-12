Спиваков отказался от полученного от Лукашенко ордена

Знаменитый дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от врученного ему президентом Белоруссии Александром Лукашенко ордена Франциска Скорины. Об этом он написал в открытом письме белорусскому лидеру, которое выложил на своей странице в Instagram.

В своем послании Спиваков, носящий также присвоенное ЮНЕСКО звание Артист Мира, напоминает, что получил от Лукашенко награду, в том числе, и за «успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси», но теперь ему стыдно носить ее. По словам музыканта, он по-прежнему разделяет те же ценности, но не с правителем, «создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом».

«Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили», — заявил Владимир Спиваков.

Instagram @vladimirspivakov_official

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в белорусском Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим, ранен один человек. Как пояснили в пресс-службе силового ведомства, агрессивно настроенные граждане напали на правоохранителей с арматурой. В МВД Белоруссии сообщили также, что в стране возбуждено 17 уголовных дел по факту нападения на силовиков, задержаны более тысячи человек.