В России отменили закон о врачебной тайне для подростков

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Татьяна Меркер
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Родители или опекуны смогут получить любую информацию о здоровье ребенка от 15 до 17 лет без его согласия.

В России отменили закон о врачебной тайне для подростков

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

В России вступили в силу поправки в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которые отменяют врачебную тайну для подростков старше 15 лет, сообщают «Известия».

«Сокрытие информации о ранней половой жизни в сочетании с неосведомленностью многих подростков о способах контрацепции и заболеваниях, передаваемых половым путем, может привести к ранней беременности, абортам, бесплодию», — объяснили необходимость поправок авторы законопроекта.

Согласно закону, опубликованному на официальном портале правовой информации, теперь родители или опекуны смогут получить любую информацию о здоровье ребенка без его согласия.

Для получения этих сведений самим подросткам, как и ранее, необязательно присутствие законных представителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России увеличили штрафы за продажу табака детям.

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