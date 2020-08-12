Информация о россиянах в сошедшем с рельсов в поезде в Шотландии выясняется

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На место инцидента незамедлительно прибыли экстренные службы и медицинский вертолет.

Фото, видео: ТАСС / DAVID CROSLING, 5-tv.ru

Посольство России в Великобритании выясняет, находились ли наши соотечественники в поезде, который сошел с рельсов в Шотландии. Пассажирский состав упал с насыпи в районе города Стоун-Хэвен. При крушении возник пожар.

Местные СМИ сообщают о гибели машиниста. На место происшествия прибыли три десятка автомобилей экстренных служб, медицинский вертолет. Спасатели организовали полевой лагерь для пострадавших. Причиной аварии могла стать непогода. Из-за ливней река Каррон вышла из берегов и подтопила пути.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли при крушении высокоскоростного поезда в Португалии.

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