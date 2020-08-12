Видео: Машина скорой помощи протаранила три автомобилями в Подмосковье

В подмосковном Звенигороде произошло ДТП с участием четырех машин, в том числе кареты скорой помощи. Инцидент случился в 14:17 на 39-м километре ЦКАДа.

На дороге столкнулись грузовой автомобиль МАН, карета скорой помощи, легковые автомобили ВАЗ-2115 и KIA. По словам очевидцев, всех «собрала» фура.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, в результате аварии пострадали три человека — водитель, фельдшер машины 03 и владелец легковушки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, трое детей погибли в ДТП под Новосибирском.