Видео: Машина скорой помощи протаранила три автомобилями в Подмосковье
В результате ДТП травмы получили водитель и фельдшер реанимобиля, а также водитель легковушки.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
В подмосковном Звенигороде произошло ДТП с участием четырех машин, в том числе кареты скорой помощи. Инцидент случился в 14:17 на 39-м километре ЦКАДа.
На дороге столкнулись грузовой автомобиль МАН, карета скорой помощи, легковые автомобили ВАЗ-2115 и KIA. По словам очевидцев, всех «собрала» фура.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, в результате аварии пострадали три человека — водитель, фельдшер машины 03 и владелец легковушки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, трое детей погибли в ДТП под Новосибирском.
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