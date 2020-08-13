«Ты знаешь, с кем ты говоришь?» — Артур Цветков повздорил с работниками фастфуда — видео
Ведущего попросили надеть маску, по его мнению, недостаточно вежливо.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
Валерий Сюткин выложил первое фото с новорожденным сыном
Фото, видео: Instagram @vjarchi, портал «Репортер»
Телеведущий Артур Цветков, больше известный как виджей Арчи, ввязался в конфликт с работниками заведения фастфуда в Москве. Видео инцидента опубликовал портал «Репортер».
На записи слышно, как знаменитость кричит на работников предприятия общепита, угрожая депортацией. При этом он обильно использует обсценную лексику.
«Ты знаешь, с кем ты говоришь?» — кричит Цветков на видео.
После происшествия ведущий вызвал полицию. По словам сотрудников заведения, причиной конфликта стал отказ гостя надеть медицинскую маску. Сам же Цветков видит другую версию предпосылок перепалки. В Instagram он опубликовал видео, в котором заявил, что из себя его вывело якобы обращение к нему сотрудников заведения на «ты».
По словам ведущего, он подал заявление правоохранителям. Из ресторана фастфуда, где случился конфликт, ему уже звонили и приносили извинения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Никита Джигурда проиграл суд по делу о «драке в казино» со Сталиным и Брежневым.
Читайте также
77%
0.09 85.96
0.04
Нашли ошибку?