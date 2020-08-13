Телеведущий Артур Цветков, больше известный как виджей Арчи, ввязался в конфликт с работниками заведения фастфуда в Москве. Видео инцидента опубликовал портал «Репортер».

На записи слышно, как знаменитость кричит на работников предприятия общепита, угрожая депортацией. При этом он обильно использует обсценную лексику.

«Ты знаешь, с кем ты говоришь?» — кричит Цветков на видео.

После происшествия ведущий вызвал полицию. По словам сотрудников заведения, причиной конфликта стал отказ гостя надеть медицинскую маску. Сам же Цветков видит другую версию предпосылок перепалки. В Instagram он опубликовал видео, в котором заявил, что из себя его вывело якобы обращение к нему сотрудников заведения на «ты».

По словам ведущего, он подал заявление правоохранителям. Из ресторана фастфуда, где случился конфликт, ему уже звонили и приносили извинения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Никита Джигурда проиграл суд по делу о «драке в казино» со Сталиным и Брежневым.