Безысходность и безработица: Как пандемия сказалась на индустрии моды?
Модельный бизнес переживает серьезный кризис. Показы знаменитых дизайнеров отменяются один за другим.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru
Запланированные на осень модные показы отменяют один за другим. Фэшн-индустрия в глубоком кризисе.Ведущие модели мира вынуждены искать подработку.
В России модные дома тоже сокращают расходы на рекламу и укрощают полет творческой фантазии. Дизайнеры наиболее пострадавшего премиум-сегмента задыхаются от безысходности.
Подробнее о ситуации в индустрии моды смотрите в видеосюжете корреспондента Елены Норкунайте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стилист раскрыл главные тренды осени-2020. По словам эксперта, в моде будут тренчи, жакеты и бомберы с акцентом на плечах.
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