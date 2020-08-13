Безысходность и безработица: Как пандемия сказалась на индустрии моды?

Запланированные на осень модные показы отменяют один за другим. Фэшн-индустрия в глубоком кризисе.Ведущие модели мира вынуждены искать подработку.

В России модные дома тоже сокращают расходы на рекламу и укрощают полет творческой фантазии. Дизайнеры наиболее пострадавшего премиум-сегмента задыхаются от безысходности.

Подробнее о ситуации в индустрии моды смотрите в видеосюжете корреспондента Елены Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стилист раскрыл главные тренды осени-2020. По словам эксперта, в моде будут тренчи, жакеты и бомберы с акцентом на плечах.