Безысходность и безработица: Как пандемия сказалась на индустрии моды?

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Модельный бизнес переживает серьезный кризис. Показы знаменитых дизайнеров отменяются один за другим.

Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru

Запланированные на осень модные показы отменяют один за другим. Фэшн-индустрия в глубоком кризисе.Ведущие модели мира вынуждены искать подработку. 

В России модные дома тоже сокращают расходы на рекламу и укрощают полет творческой фантазии. Дизайнеры наиболее пострадавшего  премиум-сегмента  задыхаются от безысходности.

Подробнее о ситуации в индустрии моды смотрите в видеосюжете корреспондента  Елены Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стилист раскрыл главные тренды осени-2020.  По словам эксперта, в моде будут тренчи, жакеты и бомберы с акцентом на плечах.

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