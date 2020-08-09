Тренчи, жакеты, бомберы: стилист раскрыл главные тренды осени-2020

Пока на дворе август, предвестник скорой осени, самое время готовиться к началу нового сезона. О том, что будет модно с приходом первых сентябрьских деньков, 5-tv.ru рассказал стилист, имиджмейкер, дизайнер Макс Гор.

Эта осень порадует тех, кто любит элегантную небрежность в одежде. Однако, чтобы впечатлить окружающих, придется постараться. По словам стилиста, в моде будут тренчи, жакеты и бомберы с акцентом на плечах.

«Одним из главных трендов осени 2020 будет всем знакомый и многими любимый богемный стиль. Не бойтесь экспериментировать с фасонами, ведь чем оригинальнее они будут, тем больше внимания вы привлечете к своей персоне. Но помните: наряд должен быть сложносочиненным и слегка небрежным, словно вы совсем не старались», — посоветовал дизайнер.

Снова в моду войдут кожаные вещи, напоминающие о субкультуре байкеров. Особенно выгоден этот тренд для хрупких барышень — ведь брутальные косухи и берцы эффектно подчеркивают женскую красоту.

«Следующий стиль мне очень близок. Им долгое время вдохновляются модельеры — это байкерский стиль. Носите с удовольствием кожаные куртки, косухи, кожаные штаны, шорты. Сочетайте это с банданами, большими аксессуарами, с заклепками. На мой взгляд, это стиль, который на контрасте зачастую подчеркивает женственность и утонченность дам», — заметил Макс Гор.

Не меньшей популярностью обещает пользоваться стиль пэчворк. Техника сшивания лоскутков тканей и кожи, разных цветов и фактур, вновь вернется в мир кутюрье. Намечаются сочные и яркие тренды и в мейкапе.

«Макияж будет по-осеннему ярким. Если вы хотите сделать, допустим, стрелки, пусть они будут синими либо васильковыми. А румяна можно выбрать оранжевые. Что касается губной помады, здесь можете экспериментировать — от красного цвета до нюд», — рассказал стилист.

Меньше всего предстоит заморачиваться с прическами. Осень 2020 подарит возможность отдохнуть от сложных укладок и окрашиваний, так как в моду войдут естественные тона, добавил имиджмейкер.

«Будьте естественными, натуральными. Если речь идет про цвет волос, пусть он будет ближе к вашему. Если это небрежная прическа, не бойтесь растрепать волосы. Помните, что самый основной тренд из сезона в сезон — это искренность и любовь к окружающим», — заключил Макс Гор.

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